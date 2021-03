Covid, restrizioni e vaccini: dalla Francia alla Gran Bretagna a che punto sono gli altri Paesi (Di domenica 14 marzo 2021) Più di 345 milioni di dosi di vaccino per il Covid sono state somministrate a livello globale dall'avvio della campagna di inoculazione a dicembre. Ma i dati, riporta il New York Times, mostrano le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 14 marzo 2021) Più di 345 milioni di dosi di vaccino per ilstate somministrate a livello globale dall'avvio della campagna di inoculazione a dicembre. Ma i dati, riporta il New York Times, mostrano le ...

Advertising

NicolaPorro : Una riflessione sulle 2 più insopportabili restrizioni anti #COVID. E voi, quali riuscite a tollerare di meno? ??… - Agenzia_Ansa : Nell'ultimo fine settimana prima dell'entrata in vigore delle restrizioni gli italiani approfittano del pranzo al r… - borghi_claudio : @LuisaMaesano Signora, perchè continua a rendersi ridicola? North Dakota aveva obbligo assoluto di mascherina restr… - BNNA65 : RT @RadioSavana: Germania (Berlino), marea umana in piazza per protestare contro le restrizioni Covid. - M1kM3n : RT @RadioSavana: Proteste in Germania contro le restrizioni Covid. Scontri tra manifestanti e Polizia. -