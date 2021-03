Covid: Palù (Aifa), 'concentrarsi su linee guida per cure pazienti a casa' (Di domenica 14 marzo 2021) Milano, 14 mar. (Adnkronos) - Ora che un piano vaccinale è pronto, "bisognerebbe concentrarsi su ciò che è andato storto e, se posso dire qualcosa come stimolo, dovremmo pensare alla medicina territoriale, quello che forse non ha funzionato". Lo dice il presidente dell'Aifa, Giorgio Palù, a Mezz'ora in più su Rai Tre, intendendo la possibilità per un medico di famiglia di avere precise linee guida sui farmaci e sugli esami per intervenire sull'infiammazione in tempi rapidi "in ambiente domestico". Per Palù, insomma, "dovremmo concentrarci un po' di più su questo, sulle linee guida per i pazienti da curare a domicilio, che impedirebbero la saturazione dei posti letto in ospedale e per cui, ahimè, dobbiamo imporre le zone rosse". Anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Milano, 14 mar. (Adnkronos) - Ora che un piano vaccinale è pronto, "bisognerebbesu ciò che è andato storto e, se posso dire qualcosa come stimolo, dovremmo pensare alla medicina territoriale, quello che forse non ha funzionato". Lo dice il presidente dell', Giorgio, a Mezz'ora in più su Rai Tre, intendendo la possibilità per un medico di famiglia di avere precisesui farmaci e sugli esami per intervenire sull'infiammazione in tempi rapidi "in ambiente domestico". Per, insomma, "dovremmo concentrarci un po' di più su questo, sulleper ida curare a domicilio, che impedirebbero la saturazione dei posti letto in ospedale e per cui, ahimè, dobbiamo imporre le zone rosse". Anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Palù Covid, Palù (Aifa): 'No nessi causali tra morti e vaccini AstraZeneca' Lo ha sottolineato il presidente dell'Aifa, Giorgio Palù, parlando del caso dell'insegnante morto in Piemonte che ha indotto la Regione a sospendere in via precauzionale un lotto di vaccini ...

Coronavirus Covid - 19: Aifa, via libera a vaccino Johnson Johnson. Palù, "arma in più per uscire prima da emergenza" Arrivano così a quattro i vaccini contro il Covid - 19 approvati in Italia, dopo quelli di Pfizer - ... ha commentato il presidente Giorgio Palù.

