Covid | Musumeci | «Solo col vaccino si può guardare con speranza al futuro»

Advertising

SergioPerrotta1 : Ieri leggevo che il Presidente Musumeci vorrebbe produrre il vaccino anti covid in Sicilia...le infrastrutture esse… - tony_cardella : Palermo oggi. Quando vi deciderete a chiudere il centro sarà troppo tardi. Tanto è facile chiudere palestre e risto… - giusi_jose : Condivido ogni singola parola del Presidente @didioptz provvedimenti che sconfiggono solo l'economia non il… - robertadigiova1 : @Musumeci_Staff @Regione_Sicilia @Palazzo_Chigi Evidentemente tutte le misure finora adottate per il contenimento d… - RadioVoceVicina : Covid, domani sarà presentato l’hub provinciale di Ragusa alla presenza di Musumeci -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Musumeci

PalermoToday

, presentato Hub di Ragusa,: " Solo col vaccino si può guardare con speranza al futuro " Entra in funzione oggi il centro vaccinale realizzato all'interno dell'ex ospedale Civile di ...Ragusa - Ritiro vaccini Astrazeneca in Sicilia ?: Non demonizziamo. Tuteliamo la salute di tutti. 'Abbiamo affidato alla Magistratura il ...alternativa se non si vuole restare vittime del'...Non demonizziamo i vaccini. Non c’è alternativa se non si vuole restare vittime del Covid”. Lo ha detto il Presidente della Regione Nello Musumeci alla inaugurazione del centro provinciale ...Non demonizziamo i vaccini. Non c’e’ alternativa se non si vuole restare vittime del Covid”. Lo ha detto il Presidente della Regione Nello Musumeci alla inaugurazione del centro provinciale hub ...