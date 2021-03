Covid, Mastella bacchetta i furbetti e invita a vaccinarsi: “E’ l’unica via possibile” (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un appuntamento fisso. La telefonata del sindaco di Benevento che arriva nelle case ogni domenica. E si è ripetuta questa abitudine con un messaggio di fiducia e un avviso a chiunque abbia intenzione di infrangere la zona rossa furbescamente. “Qualche furbetto ci sta, me lo hanno detto, non lo facessero. Le attività che possono stare aperte sono chiare e note. Sono venuti da me delegazioni di parrucchieri ed estetisti, purtroppo c’è un decreto nazionale che stabilisce la chiusura. Spero che il Governo intervenga con aiuti verso tutti, soprattutto verso chi ha dovuto chiudere all’improvviso. Chi è vaccinato non deve fare la bella vita, non è immune. Deve continuare a fare attenzione, portare la mascherina e lavarsi con molta frequenza. La Villa chiusa dipende dalle decisioni della Regione. Chiudere per 20-21 giorni sarebbe stata la scelta ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un appuntamento fisso. La telefonata del sindaco di Benevento che arriva nelle case ogni domenica. E si è ripetuta questa abitudine con un messaggio di fiducia e un avviso a chiunque abbia intenzione di infrangere la zona rossa furbescamente. “Qualche furbetto ci sta, me lo hanno detto, non lo facessero. Le attività che possono stare aperte sono chiare e note. Sono venuti da me delegazioni di parrucchieri ed estetisti, purtroppo c’è un decreto nazionale che stabilisce la chiusura. Spero che il Governo intervenga con aiuti verso tutti, soprattutto verso chi ha dovuto chiudere all’improvviso. Chi è vaccinato non deve fare la bella vita, non è immune. Deve continuare a fare attenzione, portare la mascherina e lavarsi con molta frequenza. La Villa chiusa dipende dalle decisioni della Regione. Chiudere per 20-21 giorni sarebbe stata la scelta ...

