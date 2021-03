Covid Liguria | 321 nuovi positivi Nello Spezzino sono 50 Il punto sulle vaccinazioni

Advertising

TgLa7 : ??ULTIMORA??Covid variante inglese : 11 persone positive al Policlinico San Martino di Genova. Risultata positiva anc… - Corriere : Dopo il focolaio in ospedale a Genova, la Liguria valuta una legge per obbligare al vac... - petergomezblog : Vaccino anti-Covid, la Liguria va a rilento e adesso Toti chiede aiuto alla sanità privata - GiaPettinelli : Covid: Liguria, aumentano casi e ospedalizzati - Liguria - - RegLiguria : [14/3-18.20] #CoronavirusLiguria ?? Vaccini Covid ?? Consegnati = 244.980 ?? Somministrati = 179.599 (73% dei conseg… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Liguria

... pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da- 19 e per i quali sono trascorsi 21 ... ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 1.543 ASL 2 1.584 ASL 3 1.986 ASL 4 464 ASL 5 7386.Inci sono 321 casi positivi a fronte di 3.456 tamponi molecolari processati e 1.711 test antigenici eseguiti, un'incidenza test - positivi che si attesta al 6,2%, in aumento rispetto a ieri (4,...Genova – Sono 321 i nuovi positivi in Liguria nelle ultime 24 ore a fronte di 3456 tamponi molecolari e 1.711 tamponi rapidi antigenici effettuati. Le persone di cui le Asl liguri hanno trasmesso noti ...Coronavirus. Sono 321 i nuovi positivi in Liguria, dove, nelle ultime 24 ore, sono stati effettuati 3456 tamponi molecolari e 1.711 tamponi rapidi antigenici. Di seguito il dettaglio dei nuovi positiv ...