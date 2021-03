Covid | la ristoratrice messa in ginocchio dal virus | la FOTO straziante è virale

Advertising

enricopallocca : #Sono #senza #lacrime #e #senza #più #dignità. #E #c'è #chi #parla #parla #parla... - UNDMofficial : New post: Ristoratrice in ginocchio per la zona rossa: “Sono senza lacrime e senza più dignità” - zazoomblog : Napoli chiusure Covid. Ristoratrice paga stipendi. Premiata da Coldiretti - #Napoli #chiusure #Covid. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ristoratrice

Unaaccovacciata nella cucina del suo locale (non viene specificata la Regione). Con la testa sulle gambe e il telefono sui piedi. E' quanto ritrae una foto pubblicata sull'account Twitter '...È da un anno che le aperture sono a singhiozzo per arginare la diffusione del- 19. 'La cosa più triste - si legge in uno dei tanti commenti al tweet di Francesco e Filomena a Roma - è stato ...La foto della ristoratrice messa in ginocchio dall’emergenza Covid-19 ha commosso il popolo del web ed è diventata virale La foto della ristoratrice costretta a sottostare alle restrizioni per ...so cosa significa tutto questo,perché vengo fuori da una famiglia di ristoratori.Anche se non ti conosco,ti mando un abbraccio immenso (Rita) Lo stato non ha saputo gestire la situazione, non esiste ...