Covid, la fine della terza ondata? «Fra 4 mesi con vaccini e protezioni». La proiezione dell'Ihme: «A giugno meno di 50 morti al giorno» (Di domenica 14 marzo 2021) La terza ondata di contagi da Coronavirus potrebbe avere fine nel mese di giugno con meno di 50 vittime al giorno. La proiezione dell'Ihme, (Institute for Health Metrics and Evaluation), istituto americano di ricerca sulla salute globale, prevede per l'Italia un appiattimento della curva dei contagi esattamente tra 4 mesi e a due condizioni fondamentali. vaccini e mascherine saranno la chiave per uscire dalla terza ondata, in una strategia parallela da portare avanti in modo tempestivo e omogeneo su tutto il territorio nazionale. Analizzando l'attuale condizione dell'Italia, l'Ihme sembra non avere dubbi: «Almeno il 95% degli italiani dovrà ...

Agenzia_Ansa : L'obiettivo è ambizioso: vaccinare l'80% degli italiani entro fine settembre, arrivando a somministrare 500 mila do… - MediasetTgcom24 : Covid, Figliuolo: 'Tutti gli italiani vaccinati entro fine settembre' #coronavirus - Agenzia_Ansa : Nell'ultimo fine settimana prima dell'entrata in vigore delle restrizioni gli italiani approfittano del pranzo al r… - ragachetristezz : @vlrrmorghulis io che do la colpa al covid ma alla fine sarei rimasta chiusa in casa lo stesso perchè i miei prof a… - enzomistretta2 : RT @SkyTG24: Il nuovo piano vaccini contro il #Covid19 prevede che l'80% degli italiani sia immune entro fine settembre, triplicando gli sf… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid fine Covid, esperto Gb: 'Nessun dubbio, verso nuova ondata in autunno' 'Non ho dubbi: in autunno ci sarà un'ulteriore ondata di infezioni di Covid - 19'. A dichiararlo è Ian Diamond, direttore dell'Ufficio nazionale statistico della Gran ... potenzialmente a fine estate o ...

Domenica In/ Ospiti 14 marzo, Greta Scarano "Montalbano in balia dell'amore": ed ora? ... Pierpaolo Sileri , è tornato a Domenica In per parlare della delicata situazione Covid in Italia. ... "Finalmente stiamo vivendo la fine di questa notte durata un anno", ha proseguito, sebbene non tutte ...

Covid: fine settimana in zona rossa, Napoli semi-deserta - Primopiano Agenzia ANSA Norme anti Covid, chiuso un bazar CONTROLLI a tappetto dei carabinieri: a Porto Potenza provvedimento per un locale, attività sospesa per cinque giorni. A Civitanova sanzioni per gli spostamenti in zona rossa ...

A settembre tutti immunizzati? Da aprile 500mila vaccinazioni al giorno Mezzo milione di somministrazioni al giorno a partire da aprile e tutti gli italiani che lo vorranno vaccinati entro la fine di settembre. Il generale Francesco Paolo Figliuolo mette nero su bianco il ...

