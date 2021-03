Covid Italia, Sileri: “Vediamo aurora dopo notte di un anno” (Di domenica 14 marzo 2021) “Stiamo vedendo l’aurora dopo una notte lunga un anno”. Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute, fotografa così la situazione in Italia, mentre la campagna di vaccinazione contro il coronavirus procede in attesa di un’accelerazione. “La macchina si sta muovendo molto bene, oltre 2 milioni anziani hanno ricevuto almeno una dose e non prenderanno la forma grave della malattia. Stiamo vedendo l’aurora dopo una notte lunga un anno”, dice Sileri. “Alcune regioni soffrono per ritardi accumulati negli anni, ma il gap piano piano si sta colmando, soprattutto per quanto riguarda le vaccinazioni dei soggetti più anziani. Ci sono ritardi spesso legati a disguidi locali, ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 14 marzo 2021) “Stiamo vedendo l’unalunga un”. Pierpaolo, viceministro alla Salute, fotografa così la situazione in, mentre la campagna di vaccinazione contro il coronavirus procede in attesa di un’accelerazione. “La macchina si sta muovendo molto bene, oltre 2 milioni anziani hricevuto almeno una dose e non prenderla forma grave della malattia. Stiamo vedendo l’unalunga un”, dice. “Alcune regioni soffrono per ritardi accumulati negli anni, ma il gap piano piano si sta colmando, soprattutto per quanto riguarda le vaccinazioni dei soggetti più anziani. Ci sono ritardi spesso legati a disguidi locali, ...

Advertising

MiC_Italia : Gastel, il ministro @dariofrance: «Il Covid ci ha strappato anche Giovanni Gastel. La fotografia italiana perde un… - LegaSalvini : ++ CORRIERE DELLA SERA: 'COVID, L'ANTICORPO MONOCLONALE GSK (PRODOTTO IN ITALIA) CHE FUNZIONA ANCHE CONTRO LE VARIA… - TgLa7 : ??#Covid: oggi in Italia 26.062 casi e 317 morti - Fusillide : RT @chetempochefa: Stasera @RobertoBurioni tornerà a #CTCF da @fabfazio. Con il professore parleremo delle ultime notizie sul peggioramento… - mariarosariaFo8 : RT @BeaLorenzin: @enricoLetta disegna l’obiettivo di un Pd aperto alla società, inclusivo, contro le diseguaglianze e per lo sviluppo capac… -