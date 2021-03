Covid Italia oggi, dati delle Regioni: bollettino 14 marzo (Di domenica 14 marzo 2021) Il bollettino delle Regioni con i dati sui contagi di Covid in Italia oggi, 12 marzo. I numeri dell’epidemia nel Paese, che dopo il via libera del governo al decreto Pasqua 2021 da domani sarà interamente in zona rossa e in zona arancione. Sono 1.305 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 14 marzo, anticipato dal presidente della regione Eugenio Giani su Facebook. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.305 su 21.240 test di cui 15.579 tamponi molecolari e 5.661 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,14% (11,9% sulle prime diagnosi)”, fa sapere Giani nel suo post. Sono 616 i nuovi contagi di Coronavirus nelle Marche secondo i dati del ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 14 marzo 2021) Ilcon isui contagi diin, 12. I numeri dell’epidemia nel Paese, che dopo il via libera del governo al decreto Pasqua 2021 da domani sarà interamente in zona rossa e in zona arancione. Sono 1.305 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo ildi, 14, anticipato dal presidente della regione Eugenio Giani su Facebook. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.305 su 21.240 test di cui 15.579 tamponi molecolari e 5.661 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,14% (11,9% sulle prime diagnosi)”, fa sapere Giani nel suo post. Sono 616 i nuovi contagi di Coronavirus nelle Marche secondo idel ...

