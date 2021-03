Covid: indagine, '7,7 mld perdite per imprese Roma nel 2020' (Di domenica 14 marzo 2021) La riduzione dei consumi nel 2020, il primo anno della pandemia, ha comportato per le imprese Romane una perdita complessiva di quasi 4 miliardi di euro. Se a questo si sommano le conseguenze dell'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 14 marzo 2021) La riduzione dei consumi nel, il primo anno della pandemia, ha comportato per lene una perdita complessiva di quasi 4 miliardi di euro. Se a questo si sommano le conseguenze dell'...

Ultime Notizie dalla rete : Covid indagine Covid: indagine, '7,7 mld perdite per imprese Roma nel 2020' Da un'indagine condotta presso le imprese romane, il 52% degli intervistati ritiene che il ritorno alla normalità potrà avvenire solo nella primavera del 2022. I più ottimisti (21%) vedono nell'...

Covid: indagine, "7,7 mld perdite per imprese Roma nel 2020"

Covid: indagine, "7,7 mld perdite per imprese Roma nel 2020" (ANSA) – ROMA, 14 MAR – La riduzione dei consumi nel 2020, il primo anno della pandemia, ha comportato per le imprese romane una perdita complessiva di quasi 4 miliardi di euro. Se a questo si sommano ...

