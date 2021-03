Covid: in Liguria si pensa alla vaccinazione obbligatoria per i sanitari (Di domenica 14 marzo 2021) La Liguria sta valutando di rendere obbligatoria la vaccinazione contro il Covid per tutto il personale sanitario. A dare l'annuncio è stato direttamente il Governatore della Regione Giovanni Toti. «Ho dato mandato ai miei uffici di valutare la possibilità di intervenire con una legge regionale per obbligare auesta categoria a vaccinarsi», ha spiegato Toti sulla sua pagina Facebook. In Luguria si valuta di rendere obbligatorio il vaccino per i sanitari Giovanni Toti, Governatore della Liguria, ha reso noto tramite il suo profilo Facebook, l'intenzione di valutare attentamente se rendere obbligatoria la vaccinazione anti-Covid a tutti i sanitari impegnati nella Regione. L'annuncio è arrivato dopo la ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 14 marzo 2021) Lasta valutando di renderelacontro ilper tutto il personaleo. A dare l'annuncio è stato direttamente il Governatore della Regione Giovanni Toti. «Ho dato mandato ai miei uffici di valutare la possibilità di intervenire con una legge regionale per obbligare auesta categoria a vaccinarsi», ha spiegato Toti sulla sua pagina Facebook. In Luguria si valuta di rendere obbligatorio il vaccino per iGiovanni Toti, Governatore della, ha reso noto tramite il suo profilo Facebook, l'intenzione di valutare attentamente se renderelaanti-a tutti iimpegnati nella Regione. L'annuncio è arrivato dopo la ...

