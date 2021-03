Covid | «in Italia il picco sarà tra 7 giorni | la crescita dell’ondata sta rallentando»

Advertising

MiC_Italia : Gastel, il ministro @dariofrance: «Il Covid ci ha strappato anche Giovanni Gastel. La fotografia italiana perde un… - chetempochefa : Stasera @RobertoBurioni tornerà a #CTCF da @fabfazio. Con il professore parleremo delle ultime notizie sul peggiora… - LegaSalvini : ++ CORRIERE DELLA SERA: 'COVID, L'ANTICORPO MONOCLONALE GSK (PRODOTTO IN ITALIA) CHE FUNZIONA ANCHE CONTRO LE VARIA… - 366daniele : RT @LegaSalvini: COVID, 'IL PICCO SARÀ TRA 7 GIORNI: LA CRESCITA DELL'ONDATA RALLENTA' SECONDO LE PROIEZIONI - Dayne999 : È passato un mese dalle elezioni in Catalogna, con tanto di partecipazione dei cittadini positivi. Da domani entr… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

L'emergenza- 19 in. La situazione aggiornata ine nel mondo La situazione- 19 inoggi. Secondo i dati del ministero della Salute si registrano 21.315 nuovi casi con 273.966 ...... MA?" Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri , è tornato a Domenica In per parlare della delicata situazionein. Entro metà aprile avremo le dosi di vaccino utili? 'Da domani nel ...Sono 21.315 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 26.062. Le vittime sono state 264 , ieri erano state 317. Il c ...Un’idea che in Italia non è decollata e che pure in molti hanno provato ... Sono stati proprio i grillini a voler introdurre una nuova misura contro la povertà causata dal Covid: il reddito di ...