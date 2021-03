Covid, il Piemonte sospende il vaccino AstraZeneca (Di domenica 14 marzo 2021) Il Piemonte sospende il vaccino AstraZaneca. La decisione a seguito della morte, avvenuta nelle scorse ore a Biella, di un docente a cui nella giornata di ieri era stato somministrato il vaccino AstraZeneca, in attesa degli esiti dei riscontri per verificare l’eventuale nesso di causa, in via precauzionale il commissario dell‘Area giuridico-amministrativa dell’Unità di crisi della Regione Piemonte, Antonio Rinaudo, ha disposto immediatamente la sospensione su tutto il territorio regionale della somministrazione del vaccino AstraZeneca per i dovuti accertamenti sul lotto coinvolto. È stata subito convocata la Commissione Piemontese sulla farmaco-vigilanza per l’attivazione di tutte le procedure previste dalla legge. Si riunirà nel ... Leggi su nuovasocieta (Di domenica 14 marzo 2021) IlilAstraZaneca. La decisione a seguito della morte, avvenuta nelle scorse ore a Biella, di un docente a cui nella giornata di ieri era stato somministrato il, in attesa degli esiti dei riscontri per verificare l’eventuale nesso di causa, in via precauzionale il commissario dell‘Area giuridico-amministrativa dell’Unità di crisi della Regione, Antonio Rinaudo, ha disposto immediatamente la sospensione su tutto il territorio regionale della somministrazione delper i dovuti accertamenti sul lotto coinvolto. È stata subito convocata la Commissionese sulla farmaco-vigilanza per l’attivazione di tutte le procedure previste dalla legge. Si riunirà nel ...

LegaSalvini : CURE DOMICILIARI: LA SVOLTA DEL PIEMONTE PER COMBATTERE IL COVID - MediasetTgcom24 : Docente morto a Biella, il Piemonte sospende il vaccino AstraZeneca #covid - Agenzia_Ansa : Piemonte e Friuli verso la zona rossa. Il Veneto 'in bilico'. Assessore in Emilia Romagna: mi aspetto tutta la regi… - domenicosabell1 : RT @ultimenotizie: Il #Piemonte ha sospeso la somministrazione del vaccino #AstraZeneca dopo la morte di una docente della provincia di Bie… - pbrex668 : RT @ultimenotizie: Il #Piemonte ha sospeso la somministrazione del vaccino #AstraZeneca dopo la morte di una docente della provincia di Bie… -