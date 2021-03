Covid, il nuovo bollettino del ministero della Salute (Di domenica 14 marzo 2021) Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 14 marzo, che sale di 21.315 casi e 264 morti. Coronavirus, bilancio del 14 marzo: 21.315 nuovi casi e 264 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 14 marzo 2021) Le autorità delhanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 14 marzo, che sale di 21.315 casi e 264 morti. Coronavirus, bilancio del 14 marzo: 21.315 nuovi casi e 264 morti in più su Notizie.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : L'obiettivo è ambizioso: vaccinare l'80% degli italiani entro fine settembre, arrivando a somministrare 500 mila do… - chetempochefa : Domani in esclusiva a #CTCF @fabfazio intervisterà il Generale Francesco Paolo Figliuolo, nuovo Commissario straord… - Agenzia_Ansa : E' un vero e proprio assalto quello che nelle ultime ore stanno vivendo parrucchieri, barbieri e centri estetici ch… - mazzocchitti : Sorpresi di nuovo a cena nonostante il Covid: la seconda multa raddoppia - Chieti - Il Centro - Boooberta : #Puglia zona rossa. Da domani non lavoro per chissà quanto tempo...di nuovo come esattamente un anno fa. Non ce la… -