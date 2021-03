Covid, il commissario Figliuolo: "A metà aprile 500mila vaccinazioni al giorno" (Di domenica 14 marzo 2021) "È il momento della svolta o perderemo tutto, gli italiani devono essere straordinari". A dirlo è il commissario all'emergenza Covid Francesco Figliuolo intervistato a Che Tempo Che Fa su Rai Tre. "A marzo faremo riscaldamento poi dalla seconda decade di aprile ci saranno gradualmente 500mila vaccinazioni - ha aggiunto - Alcune regioni ora arrivano a 100 150 mila, altre no: il mio compito sarà quello di portare bilanciamento anche su altre regioni e andrò di persona a vedere". "Dobbiamo accelerare, a settembre dobbiamo arrivare all'80% di italiani vaccinati. Bisogna cambiare passo: più vaccini e più vaccinatori", ha ribadito (LO SPECIALE VACCINI - L'ALGORITMO CHE CALCOLA QUANDO SI POTREBBE ESSERE VACCINATI - LE ULTIME NOVITÀ SUL PIANO VACCINALE). Leggi su tg24.sky (Di domenica 14 marzo 2021) "È il momento della svolta o perderemo tutto, gli italiani devono essere straordinari". A dirlo è ilall'emergenzaFrancescointervistato a Che Tempo Che Fa su Rai Tre. "A marzo faremo riscaldamento poi dalla seconda decade dici saranno gradualmente- ha aggiunto - Alcune regioni ora arrivano a 100 150 mila, altre no: il mio compito sarà quello di portare bilanciamento anche su altre regioni e andrò di persona a vedere". "Dobbiamo accelerare, a settembre dobbiamo arrivare all'80% di italiani vaccinati. Bisogna cambiare passo: più vaccini e più vaccinatori", ha ribadito (LO SPECIALE VACCINI - L'ALGORITMO CHE CALCOLA QUANDO SI POTREBBE ESSERE VACCINATI - LE ULTIME NOVITÀ SUL PIANO VACCINALE).

