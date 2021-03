(Di domenica 14 marzo 2021) Oggi sono 21.315 i nuovidi coronavirus registrati in Italia, con 264 morti, per un totale di 102.145. L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : @tony27102457 @diegomeloni @cris_cersei Non li classifico perchè mi pare evidente che in troppi casi sia impossibil… - quotidianopiem : Coronavirus Covid Piemonte: il bollettino delle ore 16 del 14 marzo 2021 - AnnaScorza : RT @orizzontescuola: Covid, il bollettino di domenica 14 marzo: oltre 21mila casi. 264 i decessi - UrbanPost_It : #Covid_19 il bollettino di oggi - lifestyleblogit : Covid Emilia Romagna, oggi 3.023 contagi e 51 morti: bollettino - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Mentre le persone guarite o dimesse sono 2.589.731: 9.835 complessivamente quelle uscite oggi dall'incubo. E gli attuali positivi - i soggetti che hanno il virus - risultano essere in tutto ...Toscana, 1.305 casi e 19 morti Con 1.305 nuovi positivi ai testregistrati nelle ultime ventiquattro ore, lievemente di meno rispetto al giorno prima, i toscani in questo momento affetti dal ...Sono 21.315 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia (ieri ne erano stati diagnosticati 26.062). È quanto emerge dal bollettino di domenica 14 marzo diffuso dal Ministero della Salute. I test ...Emergenza coronavirus in Italia, diffuso dal Ministero della Salute il bollettino del 14 marzo. I casi nelle ultime 24 ore sono 21.315 (ieri 26.062) per complessivi 3.223.142 contagiati. In Campania ...