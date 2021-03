Covid, i numeri in chiaro. Siliquini: «Con terapie intensive e ricoveri in aumento di nuovo a rischio la cura di altre patologie» – Il video (Di domenica 14 marzo 2021) I dati dei contagi da Coronavirus in Italia, delle vittime e dei ricoveri continuano a preoccupare. La curva non si arresta, e aumenta anzi la pressione sugli ospedali. «Stabile ed elevato anche il tasso di incidenza», spiega a Open Roberta Siliquini, docente di Igiene al dipartimento di Scienze della Sanità pubblica e pediatriche dell’Università di Torino e già presidente del Consiglio superiore di Sanità. «Ma certamente quello che preoccupa di più in questo momento e ha fatto probabilmente prendere le decisioni che entreranno in vigore domani per i prossimi giorni è l’aumento costante della pressione sugli ospedali. Oltre al superamento della soglia critica dei 3mila posti in terapia intensiva, aumentano anche i ricoveri nei reparti normali», nota Siliquini. E questo «pesa moltissimo nella ... Leggi su open.online (Di domenica 14 marzo 2021) I dati dei contagi da Coronavirus in Italia, delle vittime e deicontinuano a preoccupare. La curva non si arresta, e aumenta anzi la pressione sugli ospedali. «Stabile ed elevato anche il tasso di incidenza», spiega a Open Roberta, docente di Igiene al dipartimento di Scienze della Sanità pubblica e pediatriche dell’Università di Torino e già presidente del Consiglio superiore di Sanità. «Ma certamente quello che preoccupa di più in questo momento e ha fatto probabilmente prendere le decisioni che entreranno in vigore domani per i prossimi giorni è l’costante della pressione sugli ospedali. Oltre al superamento della soglia critica dei 3mila posti in terapia intensiva, aumentano anche inei reparti normali», nota. E questo «pesa moltissimo nella ...

