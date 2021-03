Covid, Giani: «1.305 nuovi casi in Toscana». I vaccinati sono 450mila (Di domenica 14 marzo 2021) «I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.305 su 21.240 test di cui 15.579 tamponi molecolari e 5.661 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,14% (11,9% sulle prime diagnosi)». sono 450.536, secondo i dati della Regione Toscana, le vaccinazioni effettuate nella regione Toscana: dati aggiornati a stamani alle 10. Di queste, 318.748 mila sono prime dosi, per 131.788 si tratta della vaccinazione di richiamo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 14 marzo 2021) «Iregistrati in1.305 su 21.240 test di cui 15.579 tamponi molecolari e 5.661 test rapidi. Il tasso deipositivi è 6,14% (11,9% sulle prime diagnosi)».450.536, secondo i dati della Regione, le vaccinazioni effettuate nella regione: dati aggiornati a stamani alle 10. Di queste, 318.748 milaprime dosi, per 131.788 si tratta della vaccinazione di richiamo L'articolo proviene da Firenze Post.

