Covid | Figliuolo | “Cambio di passo necessario Vi spiego il nuovo piano in 3 punti”

Advertising

Agenzia_Ansa : L'obiettivo è ambizioso: vaccinare l'80% degli italiani entro fine settembre, arrivando a somministrare 500 mila do… - chetempochefa : Domani in esclusiva a #CTCF @fabfazio intervisterà il Generale Francesco Paolo Figliuolo, nuovo Commissario straord… - MediasetTgcom24 : Covid, Figliuolo: 'Tutti gli italiani vaccinati entro fine settembre' #coronavirus - PettazziLino : RT @LegaSalvini: Vaccini, il piano Figliuolo: '500mila al giorno entro aprile, l'80% della popolazione protetta entro settembre' https://t.… - PettazziLino : RT @LegaSalvini: VACCINI ANTI COVID, ECCO IL PIANO FIGLIUOLO: 500 MILA DOSI AL GIORNO E L’80% DEGLI ITALIANI IMMUNIZZATI ENTRO SETTEMBRE Im… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Figliuolo

'È il momento della svolta o perderemo tutto, gli italiani devono essere straordinari'. A dirlo è il commissario all'emergenzaFrancescointervistato a Che Tempo Che Fa su Rai Tre. 'A marzo faremo riscaldamento poi dalla seconda decade di aprile ci saranno gradualmente 500mila vaccinazioni - ha aggiunto - ...... che è come averne 50 milioni", ha detto. Sono 21.315 i positivi al test del coronavirus ... Sono 243 gli ingressi in terapia intensiva per il- 19 nelle ultime 24 ore in Italia. Il saldo ...Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, ospite a “Che Tempo che fa”, dopo le polemiche che in queste settimane sono nate sugli episodi ...Ospite a Che Tempo Che Fa, Francesco Figliuolo neo commissario straordinario per l’emergenza Covid, ha fatto il punto della situazione ...