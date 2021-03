Covid, esperto Gb: 'Nessun dubbio, verso nuova ondata in autunno' (Di domenica 14 marzo 2021) 'Non ho dubbi: in autunno ci sarà un'ulteriore ondata di infezioni di Covid - 19'. A dichiararlo è Ian Diamond, direttore dell'Ufficio nazionale statistico della Gran Bretagna. I suoi commenti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 14 marzo 2021) 'Non ho dubbi: inci sarà un'ulterioredi infezioni di- 19'. A dichiararlo è Ian Diamond, direttore dell'Ufficio nazionale statistico della Gran Bretagna. I suoi commenti ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, esperto Gb: 'Nessun dubbio, verso nuova ondata in autunno' #Covid - Adnkronos : L'esperto: 'Spero che non si crei pregiudizio' - benq_antonio : #Covid_19, esperto Gb: 'Nessun dubbio, verso nuova ondata in autunno' ( si vede che funziona bene il piano vacci… - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Covid, esperto Gb: 'Nessun dubbio, verso nuova ondata in autunno' #Covid - MRGUMEDE40 : RT @MediasetTgcom24: Covid, esperto Gb: 'Nessun dubbio, verso nuova ondata in autunno' #Covid -