Covid, docente morto a Biella: Piemonte sospende AstraZeneca | Palù (Aifa): 'No nessi causali tra decessi e vaccinazioni' In Piemonte è stato deciso di sospendere, per precauzione, la somministrazione del vaccino AstraZeneca, a seguito della morte, avvenuta nelle scorse ore a Biella, di un docente a cui sabato era stato somministrato il vaccino.

