Covid Campania, sono 2.449 i nuovi positivi: comunicati 29 decessi (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutisono 2449 (di cui 323 casi identificati da test antigenici rapidi) i casi di positività al Covid-19 accertati in Campania nelle ultime 24 ore. Dei 2449 nuovi ammalati 1508 sono asintomatici mentre 618 sono sintomatici (sintomatici e asintomatici si riferiscono però ai soli positivi al tampone molecolare). I tamponi eseguiti nell’ultima giornata sono stati complessivamente 22.326 (3.727 antigenici). Il tasso di contagio è del 10,96% rispetto al 10,78 di ieri. Dall’inizio della pandemia il totale dei positivi è di 303.622 a fronte di 3.251.075 (di cui 163.013 antigenici) ‘ processati’. I deceduti sono 29 (nelle ultime 48 ore di cui 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri) ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti2449 (di cui 323 casi identificati da test antigenici rapidi) i casi dità al-19 accertati innelle ultime 24 ore. Dei 2449ammalati 1508asintomatici mentre 618sintomatici (sintomatici e asintomatici si riferiscono però ai solial tampone molecolare). I tamponi eseguiti nell’ultima giornatastati complessivamente 22.326 (3.727 antigenici). Il tasso di contagio è del 10,96% rispetto al 10,78 di ieri. Dall’inizio della pandemia il totale deiè di 303.622 a fronte di 3.251.075 (di cui 163.013 antigenici) ‘ processati’. I deceduti29 (nelle ultime 48 ore di cui 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri) ...

