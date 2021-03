Covid: Breton, ‘obiettivo è raggiungere immunità entro fine estate’ (Di domenica 14 marzo 2021) Parigi, 14 mar. (Adnkronos) – “L’obiettivo è raggiungere l’immunità di gregge il più rapidamente possibile, entro la fine estate. Mi batto per riuscirci prima”. Ad affermarlo ai microfoni francese ‘Europe 1’ è il Commissario Ue al mercato interno e alla guida della Task force europea per il rafforzamento della capacità produttiva dei vaccini, Thierry Breton. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 14 marzo 2021) Parigi, 14 mar. (Adnkronos) – “L’obiettivo èl’di gregge il più rapidamente possibile,laestate. Mi batto per riuscirci prima”. Ad affermarlo ai microfoni francese ‘Europe 1’ è il Commissario Ue al mercato interno e alla guida della Task force europea per il rafforzamento della capacità produttiva dei vaccini, Thierry. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Breton, 'Draghi ha situazione perfettamente in mano, buona decisione'... - TV7Benevento : Covid: Breton, 'obiettivo è raggiungere immunità entro fine estate'... - TV7Benevento : Covid: Breton, '67 mln di dosi distribuite in Europa, tra 3 settimane oltre 100 mln'... - PolicyMaker_mag : “Sulla consegna dei #vaccini” in #Europa, #AstraZeneca sta facendo “sforzi” ma “non del suo meglio”, come previsto… - Andrea39526816 : RT @MediasetTgcom24: Vaccini Ue, Breton: AstraZeneca non sta facendo del suo meglio #covid -