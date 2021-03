Covid: Breton, 'domanda è stata fatta da Sputnik, sarà valutata' (Di domenica 14 marzo 2021) Parigi, 13 mar. (Adnkronos) - "Una domanda è stata presentata alla nostra autorità", l'Ema per il vaccino Sputnik. "La valuteremo. Avere un'autorizzazione richiede tempo". Ad affermarlo è il Commissario Ue al mercato interno, Thierry Breton ai microfoni della radio francese 'Europe 1'. "Alla fine di quest'anno in Europa avremo 2-3 miliardi di capacità di produzione all'anno. Bisognerà aiutare l'Africa e la Russia. Sono favorevole", aggiunge. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Parigi, 13 mar. (Adnkronos) - "Unapresentata alla nostra autorità", l'Ema per il vaccino. "La valuteremo. Avere un'autorizzazione richiede tempo". Ad affermarlo è il Commissario Ue al mercato interno, Thierryai microfoni della radio francese 'Europe 1'. "Alla fine di quest'anno in Europa avremo 2-3 miliardi di capacità di produzione all'anno. Bisognerà aiutare l'Africa e la Russia. Sono favorevole", aggiunge.

