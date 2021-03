Covid: Bassetti, 'sierologico non necessario per vaccino, ma serve indicazione ministero' (Di domenica 14 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 14 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

Adnkronos : L'esperto: 'Spero che non si crei pregiudizio' - MarcelloMamins : RT @Adnkronos: Bassetti: 'Picco #terzaondata #covid la prossima settimana' - Adnkronos : Bassetti: 'Picco #terzaondata #covid la prossima settimana' - ElizabethRavag1 : RT @Fashiondonne1: Per il professore Matteo Bassetti, non ha importanza morire di effetti collaterali al vaccino. Secondo lui sono sempre d… - TV7Benevento : Covid: Bassetti, 'sierologico non necessario per vaccino, ma serve indicazione ministero'... -