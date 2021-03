Covid: Bassetti, ‘sierologico non necessario per vaccino, ma serve indicazione ministero’ (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “L’esame non è necessario, ma se hai avuto una infezione recente il vaccino va procastinato più avanti. Tuttavia occorre un’indicazione certa e chiara anche ministeriale. Ad oggi infatti il sierologico non è richiesto per fare il vaccino”. Lo ha detto intervenendo a Domenica In Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “L’esame non è, ma se hai avuto una infezione recente ilva procastinato più avanti. Tuttavia occorre un’certa e chiara anche ministeriale. Ad oggi infatti il sierologico non è richiesto per fare il”. Lo ha detto intervenendo a Domenica In Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

