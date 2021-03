Covid | AstraZeneca nega i rischi | «15 trombosi e 22 embolie su 17 milioni di vaccinati» L’Aifa | «Allarme ingiustificato»

(Di domenica 14 marzo 2021) L’sul vaccino– dopo la sospensione di un altro lotto in Piemonte, in seguito alla morte di un insegnante – non si placa. In Irlanda le autorità sanitarie chiedono lo stop del farmaco, la Danimarca ha sospeso la somministrazione del vaccino, l’Italia aveva già fermato un altro lotto dopo due decessi. Il tutto senza che il rapporto di correlazione causa-effetto sia stato confermato. Tanto che quell’sulla sicurezza del siero viene definito in serata «» dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). I casi di decesso verificatisi dopo la somministrazione del vaccino «hanno un legame solo temporale. Nessuna causalità è stata dimostrata tra i due eventi», sottolinea una nota. Una posizione anticipata dal professor Giorgio Palù, presidente Aifa, in ...

"Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, ha ribadito l'assoluta sicurezza del vaccino e domani mattina cominceranno in Liguria, come da programma, le vaccinazioni da parte ... Paolo Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 ndr.) mi fido perché è un esperto di logistica, è un militare, stiamo lavorando tutti in sinergia'. Infine su AstraZeneca ... Non c'è alternativa se non si vuole restare vittime del Covid". Lo ha detto il Presidente della Regione ... a proposito di alcuni decessi dopo le somministrazioni del vaccino Astrazeneca su cui indaga ...