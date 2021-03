Covid, 21.315 nuovi casi e 264 decessi nelle ultime 24 ore (Di domenica 14 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 21.315 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 26.062) a fronte di 273.966 tamponi effettuati su un totale di 44.623.304 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità di oggi. nelle ultime 24 ore sono stati 264 i decessi, per un totale di vittime da inizio pandemia 102.145. Con quelli di oggi diventano 3.223.142 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 531.266 (+11.205), 503.666 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 24.158 di cui 3.082 in Terapia Intensiva. I dimessi/guariti sono 2.589.731 con un incremento di 9.835 unità nelle ultime 24 ore.La regione con il maggior numero di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 21.315 idi Coronavirus in Italia (ieri 26.062) a fronte di 273.966 tamponi effettuati su un totale di 44.623.304 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità di oggi.24 ore sono stati 264 i, per un totale di vittime da inizio pandemia 102.145. Con quelli di oggi diventano 3.223.142 itotali diin Italia. Attualmente i positivi sono 531.266 (+11.205), 503.666 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 24.158 di cui 3.082 in Terapia Intensiva. I dimessi/guariti sono 2.589.731 con un incremento di 9.835 unità24 ore.La regione con il maggior numero di ...

