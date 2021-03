Covid | 21 315 casi e 264 morti | il bollettino del 14 marzo 2021

(Di domenica 14 marzo 2021)Italia,oggi 14, contagi, guariti Secondo ildi oggi, domenica 14, sulin Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 21.315 i nuovi, contro i 26.062 di ieri, e 264 i(ieri erano stati 380), a fronte di tamponi effettuati (ieri erano stati 372.944). Il tasso di positività sale al 7,8%. *notizia in aggiornamento Leggi anche: Dal 15scompare l’area gialla, zona rossa nazionale a Pasqua: ecco le restrizioni decise oggi dal governo nel nuovo decreto anti-/ 2. Come cambiano i colori delle Regioni: tutta Italia in rosso o in arancione, Sardegna resta in area bianca / 3. Lotto ...

