Covid-19, le terapie domiciliari sbagliate aumentano i ricoveri. Gli esperti lanciano l’allarme (Di domenica 14 marzo 2021) La saturazione dei pronto soccorso e dei reparti Covid negli ospedali è dovuta anche alle terapie domiciliari sbagliate. Concordano su questo aspetto alcuni degli esperti che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi, ovvero Roberto Burioni, Alberto Zangrillo e Matteo Bassetti. I soggetti che hanno contratto il Covid-19 non devono ricevere determinati farmaci nei primi giorni del contagio, altrimenti non solo non si va a risolvere il problema ma piuttosto lo si peggiora, come riporta “Il Giornale”. LEGGI ANCHE => Lutto nel mondo della cultura: il Covid uccide Giuseppe Gastel, tra i fotografi di moda più famosi al mondo Per Alberto Zangrillo, primario di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano, molti medici di base ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 14 marzo 2021) La saturazione dei pronto soccorso e dei repartinegli ospedali è dovuta anche alle. Concordano su questo aspetto alcuni degliche abbiamo imparato a conoscere in questi mesi, ovvero Roberto Burioni, Alberto Zangrillo e Matteo Bassetti. I soggetti che hanno contratto il-19 non devono ricevere determinati farmaci nei primi giorni del contagio, altrimenti non solo non si va a risolvere il problema ma piuttosto lo si peggiora, come riporta “Il Giornale”. LEGGI ANCHE => Lutto nel mondo della cultura: iluccide Giuseppe Gastel, tra i fotografi di moda più famosi al mondo Per Alberto Zangrillo, primario di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano, molti medici di base ...

Advertising

RobertoBurioni : Sono importanti i vaccini, ma è altrettanto importante non somministrare ai pazienti terapie non solo inutili, ma a… - repubblica : Terapie Covid: mai il cortisone fai da te - RobertoBurioni : Non bastavano i danni che fa il COVID-19 e la maggiore contagiosità della variante inglese. Adesso dobbiamo difende… - gettasofia : RT @OrtigiaP: grazie @maxromeoMB per aver voluto questo incontro con tutte le forze.. Il futuro è convivere con il virus e sapere che dal c… - claudio_2022 : RT @OrtigiaP: grazie @maxromeoMB per aver voluto questo incontro con tutte le forze.. Il futuro è convivere con il virus e sapere che dal c… -