Covid-19 | il bollettino di oggi 14 marzo 2021

Covid-19, pubblicato il bollettino di oggi 14 marzo 2021 contenente tutti i dati aggiornati sull'andamento dell'epidemia in Italia. La Protezione civile ha diramato il bollettino che, come di consueto, tiene aggiornati sull'evoluzione dell'epidemia di Covid-19 in Italia. Questi i dati di oggi 14 marzo 2021: 21.315 contagiati, 264 morti, 9.835 guariti, +100 terapie intensive, +365 ricoveri, 273.966 tamponi, Tasso di positività: 7,8% (+0,8%), 6.610.347 dosi di vaccino somministrate in totale. Per quanto riguarda i colori delle regioni a partire da domani, tranne la Sardegna che continuerà ad essere bianca, tutte le regioni italiane saranno di colore arancione o rosso. Nessuna regione sarà di colore giallo.

