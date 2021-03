Coverciano | deruba anziana con la tecnica dell' abbraccio

(Di lunedì 15 marzo 2021) Ieri mattina, intorno alle 12:30, una 74enne è statata da una donna che l'ha abbracciata in Via Ferrucci fingendo di conoscerla. L', una volta tornata a casa, si è resa conto di esser ...

Ieri mattina, intorno alle 12:30, una 74enne è stata derubata da una donna che l'ha abbracciata in Via Ferrucci fingendo di conoscerla. L'anziana, una volta tornata a casa, si è resa conto di esser ...L'episodio avvenuto ieri in via Centostelle, tra le zone di Campo di Marte e, è il secondo messo a segno nella strada con le stesse modalità. Due settimane prima un altro anziano, sempre ...FIRENZE: Si avvicina agli anziani per abbracciarli ma l'obiettivo sono i loro preziosi, gli inquirenti hanno fatto scattare la caccia al ladro seriale ...