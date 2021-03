Cossato. Dopo il vaccino morto il musicista Sandro Tognatti, Piemonte sospende AstraZeneca (Di domenica 14 marzo 2021) È morto il musicista Sandro Tognatti, 57 anni di Cossato. Era insegnante di clarinetto al conservatorio di Novara e suonava per l’orchestra Rai di Torino. La sua morte, avvenuta a Biella, è intercorsa Dopo che a Tognatti era stato somministrato il vaccino AstraZeneca. In attesa degli esiti dei riscontri per verificare l’eventuale nesso di causa, in via precauzionale il commissario dell’Area giuridico-amministrativa dell’Unità di crisi della Regione Piemonte, Antonio Rinaudo, ha disposto l’immediata sospensione su tutto il territorio regionale Piemontese della somministrazione del vaccino AstraZeneca per accertamenti sul lotto coinvolto. È stata subito convocata la ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 14 marzo 2021) Èil, 57 anni di. Era insegnante di clarinetto al conservatorio di Novara e suonava per l’orchestra Rai di Torino. La sua morte, avvenuta a Biella, è intercorsache aera stato somministrato il. In attesa degli esiti dei riscontri per verificare l’eventuale nesso di causa, in via precauzionale il commissario dell’Area giuridico-amministrativa dell’Unità di crisi della Regione, Antonio Rinaudo, ha disposto l’immediata sospensione su tutto il territorio regionalese della somministrazione delper accertamenti sul lotto coinvolto. È stata subito convocata la ...

