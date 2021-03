Cosa vedere alle Cinque Terre appena si potrà, e dopo aver visto «Luca» il nuovo film della Pixar (Di domenica 14 marzo 2021) La Liguria splende in tutta la sua bellezza ardimentosa lungo quel tratto costiero conosciuto in tutto il mondo come Cinque Terre. La sfavillante bellezza che si incontra in soli 10km è motivo di orgoglio e vanto in tutto il mondo. A ricordarci la loro bellezza però questa volta sono gli americani della Disney Pixar con il trailer del nuovo film «Luca». Il merito è tutto imputabile allo storyboarder Enrico Casarosa, che oggi è diventato uno dei pilastri della casa di produzione californiana. Genovese trapiantato a New York, Casorosa, è diventato un regista di punta e non stentiamo a credere che abbia messo in scena la sua infanzia, vissuta tra le Cinque Terre e la sua Genova. Il trailer ha destato l'attenzione non ... Leggi su gqitalia (Di domenica 14 marzo 2021) La Liguria splende in tutta la sua bellezza ardimentosa lungo quel tratto costiero conosciuto in tutto il mondo come. La sfavillante bellezza che si incontra in soli 10km è motivo di orgoglio e vanto in tutto il mondo. A ricordarci la loro bellezza però questa volta sono gli americaniDisneycon il trailer del». Il merito è tutto imputabile allo storyboarder Enrico Casarosa, che oggi è diventato uno dei pilastricasa di produzione californiana. Genovese trapiantato a New York, Casorosa, è diventato un regista di punta e non stentiamo a credere che abbia messo in scena la sua infanzia, vissuta tra lee la sua Genova. Il trailer ha destato l'attenzione non ...

