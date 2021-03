Corsport | Gattuso ha scelto Mertens per guidare l’attacco al Milan

(Di domenica 14 marzo 2021) Saràil titolare deldel Napoli di questa sera nella sfida contro il. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport infatti, l’attaccante belga ha vinto il ballottaggio con Osimhen, ritenuto non ancora in condizione di partire titolare dopo l’allenamento di rifinitura del pomeriggio di ieri. Alle sue spalle il consolidato tris di trequartisti: Politano, Zielinski e Insigne. Niente da fare per Lozano. Confermati Demme e Fabian Ruiz a centrocampo. Maksimovic sostituirà l’infortunato Rrahmani al fianco di Koulibaly e Di Lorenzo e Hysaj si occuperanno delle fasce. In porta Ospina. L'articolo ilNapolista.

Secondo Pasquale Salvione "Ci sono poche chance affinché resti sulla panchina del Napoli anche in caso di qualificazione in Champions. Nel calcio non bisogna mai dare nulla per scontato, ma ...