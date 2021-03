Corrente del Golfo STOP come mai in MILLE ANNI. Meteo in raffreddamento (Di domenica 14 marzo 2021) La Corrente del Golfo ed una proiezione GFS invernale che mostra il gelo siberiano verso l’Europa. A dimostrarlo è Copernicus, che sostanzialmente conferma che la circolazione della Corrente del Golfo che sale verso il nord dell’Oceano Atlantico è al suo punto più debole perlomeno degli ultimi MILLE ANNI. La temperatura della superficie del mare è una variabile fondamentale, utilizzata per quantificare e prevedere interazioni complesse tra l’oceano e l’atmosfera. L’immagine raffigura la temperatura della superficie del mare dell’Oceano Atlantico settentrionale, come rilevato dal servizio di monitoraggio dell’ambiente marino del programma europeo di telerilevamento Copernicus. I dati sono riferiti all’8 marzo 2021. In accostamento con altri parametri ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 14 marzo 2021) Ladeled una proiezione GFS invernale che mostra il gelo siberiano verso l’Europa. A dimostrarlo è Copernicus, che sostanzialmente conferma che la circolazione delladelche sale verso il nord dell’Oceano Atlantico è al suo punto più debole perlomeno degli ultimi. La temperatura della superficie del mare è una variabile fondamentale, utilizzata per quantificare e prevedere interazioni complesse tra l’oceano e l’atmosfera. L’immagine raffigura la temperatura della superficie del mare dell’Oceano Atlantico settentrionale,rilevato dal servizio di monitoraggio dell’ambiente marino del programma europeo di telerilevamento Copernicus. I dati sono riferiti all’8 marzo 2021. In accostamento con altri parametri ...

