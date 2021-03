Coronavirus | Speranza | “I vaccini sono sicuri” Focolaio al San Martino | positiva anche infermiera no-vax Tamberi positivo – LIVE

Leggi su newsmondo

(Di domenica 14 marzo 2021) Allarmein Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 22.20 – GianmarcoalGianmarcoal. A dare la notizia è stato lo stesso atleta con un post sui social. Le sue condizionibuone e attualmente si trova in isolamento domiciliare. 22.00 –, alleanza tra Biontech e altre 13 aziende per accelerare la produzione. Aifa rassicura su AstraZeneca Vaccino17.50 – I numeri dell’emergenza, il punto della ...