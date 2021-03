Coronavirus oggi, ultime notizie. Da domani in vigore nuova stretta anti-Covid. LIVE (Di domenica 14 marzo 2021) Fonti di governo anticipano che sarà consentito raggiungere le seconde case anche dalle zone rosse, a patto che si possa provarne il possesso e la disponibilità. Ieri tanta folla nelle città, controlli e multe. Il piano vaccini del governo: 500mila dosi al giorno e 80% della popolazione vaccinata entro settembre Leggi su tg24.sky (Di domenica 14 marzo 2021) Fonti di governocipano che sarà consentito raggiungere le seconde case anche dalle zone rosse, a patto che si possa provarne il possesso e la disponibilità. Ieri tanta folla nelle città, controlli e multe. Il piano vaccini del governo: 500mila dosi al giorno e 80% della popolazione vaccinata entro settembre

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 13 marzo: 26.062 nuovi casi e 317 morti - you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati per regione alle 17 di oggi - RaiNews : I dati di oggi sul #coronavirus in Italia - SkyTG24 : Coronavirus oggi, ultime notizie. Da domani in vigore nuova stretta anti-Covid. LIVE - infoitinterno : Covid oggi: bollettino coronavirus 13 marzo. Boom di contagi nelle Marche, i dati -