Coronavirus. Nel Lazio 1998 nuovi positivi, 19 decessi e 788 guariti (Di domenica 14 marzo 2021) Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “Oggi su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (+2.341) e oltre 25 mila antigenici per un totale oltre di 42 mila test, si registrano 1.998 casi positivi (+241), 19 i decessi (-5) e +788 i guariti. Diminuiscono i decessi, mentre aumentano i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4%. I casi a Roma città sono a quota 800. Desidero ringraziare il commissario ... Leggi su romadailynews (Di domenica 14 marzo 2021) Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della RegioneAlessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “Oggi su oltre 17 mila tamponi nel(+2.341) e oltre 25 mila antigenici per un totale oltre di 42 mila test, si registrano 1.998 casi(+241), 19 i(-5) e +788 i. Diminuiscono i, mentre aumentano i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto trae tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4%. I casi a Roma città sono a quota 800. Desidero ringraziare il commissario ...

