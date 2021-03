Coronavirus nel Lazio, 1.812 positivi: Roma sale a quota 900, i dati di oggi 14 marzo (Di domenica 14 marzo 2021) ‘oggi su oltre 16 mila tamponi nel Lazio e oltre 22 mila antigenici per un totale oltre di 38 mila test, si registrano 1.812 casi positivi, 10 i decessi e 720 i guariti. Diminuiscono i casi e i decessi, mentre aumentano i ricoveri e sono stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4%. I casi a Roma città sono a quota 900. Da domani in zona rossa a causa delle varianti che hanno contribuito ad un aumento della diffusione del virus. Il Lazio è tra le grandi Regioni quella che è stata soggetta a limitazioni per minor tempo. Aspettiamo che arrivino più vaccini per accelerare nelle somministrazioni. Il Lazio è pronto a farne 60 mila al giorno. Da stanotte ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 14 marzo 2021) ‘su oltre 16 mila tamponi nele oltre 22 mila antigenici per un totale oltre di 38 mila test, si registrano 1.812 casi, 10 i decessi e 720 i guariti. Diminuiscono i casi e i decessi, mentre aumentano i ricoveri e sono stabili le terapie intensive. Il rapporto trae tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4%. I casi acittà sono a900. Da domani in zona rossa a causa delle varianti che hanno contribuito ad un aumento della diffusione del virus. Ilè tra le grandi Regioni quella che è stata soggetta a limitazioni per minor tempo. Aspettiamo che arrivino più vaccini per accelerare nelle somministrazioni. Ilè pronto a farne 60 mila al giorno. Da stanotte ...

