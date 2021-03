Coronavirus, la Polonia torna in lockdown dopo aver riaperto piste da sci e cinema. Le compagnie aeree britanniche ottimiste per l’estate: «Viaggi senza limiti per i vaccinati» (Di domenica 14 marzo 2021) Polonia EPA/RADEK PIETRUSZKA Il ministro della Salute polacco Adam NiedzielskiLa terza ondata riporta il lockdown a Varsavia La Polonia si prepara a un nuovo periodo di chiusure con l’aumento dei contagi di Coronavirus legato alle varianti. Da lunedì 15 marzo Varsavia e altre quattro regioni polacche torneranno in lockdown, dopo una settimana da record per i contagi rilevati, con il picco raggiunto giovedì scorso di 21 mila casi in un giorno. Solo lo scorso febbraio la Polonia aveva tentato alcune riaperture, a cominciare da cinema e teatri, oltre che hotel e piste da sci. Ne è seguito un forte aumento degli spostamenti turistici che dopo due settimane ha fatto schizzare il numero di casi nel Paese. REGNO ... Leggi su open.online (Di domenica 14 marzo 2021)EPA/RADEK PIETRUSZKA Il ministro della Salute polacco Adam NiedzielskiLa terza ondata riporta ila Varsavia Lasi prepara a un nuovo periodo di chiusure con l’aumento dei contagi dilegato alle varianti. Da lunedì 15 marzo Varsavia e altre quattro regioni polacche torneranno inuna settimana da record per i contagi rilevati, con il picco raggiunto giovedì scorso di 21 mila casi in un giorno. Solo lo scorso febbraio laaveva tentato alcune riaperture, a cominciare dae teatri, oltre che hotel eda sci. Ne è seguito un forte aumento degli spostamenti turistici chedue settimane ha fatto schizzare il numero di casi nel Paese. REGNO ...

