Coronavirus in Lombardia | il bollettino di domenica 14 marzo 2021 | 4334 nuovi casi e 61 morti

(Di domenica 14 marzo 2021) in, ildi14: sonopositivi nelle ultime 24 ore, su 33.593 tamponi. In un giorno si registrano anche 61decessi e 1279 guariti. Leggi ...

Advertising

RegLombardia : #Covid19 Considerato l'aggravarsi del quadro epidemiologico, la nuova ordinanza del Ministero della Salute colloca… - repubblica : ?? Coronavirus: da lunedi' zone rosse Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Mar… - RegLombardia : #LNews A fronte di 60.954 tamponi effettuati, sono 6.262 i nuovi positivi (10,4%). I guariti/dimessi sono 2.116.… - DiversamentAlta : RT @celenostalgia: Tra poche ore anche Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Ma… - PaoloMadonnaDF : Bollettino 14/03/2021: corsa a otto – Lombardia, E. Romagna, Campania, Lazio, Veneto, Puglia, Piemonte e Toscana.… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia

Gli attuali positivi insono 97.847, di cui 90.696 in isolamento, 6077 ricoverati e 714 in terapia intensiva. Da inizio emergenza accertati 667.038 casi, con 29.220 deceduti e 540.331 ...ROMA " Sono 21.315 i nuovi casi diin Italia (ieri 26.062) a fronte di 273.966 tamponi effettuati su un totale di 44.623.il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la...Il governo chiarisce i dubbi. Le seconde abitazioni devono essere di proprietà o in affitto lungo Roma - Da domani, lunedì 15 marzo, dieci regioni italiane, Lombardia compresa, saranno in zona rossa p ...Dalla giornata di lunedì 15 marzo , il modulo di autocertificazione diventa ancora più importante, visto che vengono aumentate le ...