Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di domenica 14 marzo 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 14 marzo Sono 21.315 i nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore su quasi 274mila tamponi. Tasso di positività salito al 7,78%. Se si considerano solo i molecolari è del 12,6%. Diminuiscono i decessi (264) e gli ingressi in terapia intensiva (243), mentre continua ad aumentare la pressione sui servizi sanitari. La Lombardia (+4.334) è la regione con più casi seguita da ... Leggi su newsmondo (Di domenica 14 marzo 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 14 marzo Sono 21.315 i nuovi casi innelle24 ore su quasi 274mila tamponi. Tasso di positività salito al 7,78%. Se si considerano solo i molecolari è del 12,6%. Diminuiscono i decessi (264) e gli ingressi in terapia intensiva (243), mentre continua ad aumentare la pressione sui servizi sanitari. La Lombardia (+4.334) è la regione con più casi seguita da ...

Advertising

ilriformista : Entro fine giugno arriveranno 52 milioni di dosi. Presto operativi medici di base, specializzandi e odontoiatri… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 14 marzo: 21.315 nuovi casi e 264 morti - Corriere : Rifiuta il vaccino, infermiera positiva in un cluster di contagi al San Martino di Genova - d_essere : RT @Eclissi18: @matteosalvinimi #AstraZeneca #PfizerVaccine... Solo del primo parlate di eventi avversi. X il secondo, passa tutto sotto si… - JohnHard3 : RT @Virus1979C: Coronavirus in Italia, il bollettino del 14 marzo: 21.315 nuovi casi, 264 morti. Tasso di positività al 7,8%. Superati i tr… -