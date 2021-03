Coronavirus in Italia, il bollettino del 14 marzo: 21.315 nuovi casi (Di domenica 14 marzo 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, domenica 14 marzo 2021, registrano 21.315 casi e 264 vittime. In lievissimo calo il numero dei nuovi positivi giornalieri, ma a fronte di meno tamponi, così come il numero dei decessi rispetto a ieri. Tasso di positività al 7,78%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 531.266 con un incremento di 11.205 casi. 243 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 9.835 unità, un numero basso rispetto al giorno precedente. Continua a salire rispetto a ieri il numero delle persone in isolamento domiciliare, oggi supera i 500mila e ancora sopra i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 24.518 unità. Le regioni ... Leggi su 361magazine (Di domenica 14 marzo 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, domenica 142021, registrano 21.315e 264 vittime. In lievissimo calo il numero deipositivi giornalieri, ma a fronte di meno tamponi, così come il numero dei decessi rispetto a ieri. Tasso di positività al 7,78%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 531.266 con un incremento di 11.205. 243 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 9.835 unità, un numero basso rispetto al giorno precedente. Continua a salire rispetto a ieri il numero delle persone in isolamento domiciliare, oggi supera i 500mila e ancora sopra i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 24.518 unità. Le regioni ...

