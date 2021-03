Coronavirus, in Irlanda le autorità sanitarie chiedono lo stop di AstraZeneca. La Polonia torna in lockdown dopo aver riaperto cinema e piste da sci (Di domenica 14 marzo 2021) Irlanda ANSA Il vice direttore della Sanità irlandese, Ronan GlynnLe autorità sanitarie dell’Irlanda hanno chiesto al governo di sospendere il vaccino prodotto da AstraZeneca dopo aver analizzato i dati forniti dall’Agenzia per il farmaco norvegese sul rischio di coaguli nel sangue. Il vice direttore della Sanità irlandese, Ronan Glynn, ha precisato che non sono stati provati collegamenti tra il vaccino e alcuni casi che si sono verificati di coaguli nel sangue. Tuttavia, «in base al principio di precauzione e in attesa di ricevere ulteriori informazioni, si raccomanda di sospendere temporaneamente il programma di vaccinazione» per quanto riguarda AstraZeneca. Polonia EPA/RADEK PIETRUSZKA Il ministro della Salute polacco ... Leggi su open.online (Di domenica 14 marzo 2021)ANSA Il vice direttore della Sanità irlandese, Ronan GlynnLedell’hanno chiesto al governo di sospendere il vaccino prodotto daanalizzato i dati forniti dall’Agenzia per il farmaco norvegese sul rischio di coaguli nel sangue. Il vice direttore della Sanità irlandese, Ronan Glynn, ha precisato che non sono stati provati collegamenti tra il vaccino e alcuni casi che si sono verificati di coaguli nel sangue. Tuttavia, «in base al principio di precauzione e in attesa di ricevere ulteriori informazioni, si raccomanda di sospendere temporaneamente il programma di vaccinazione» per quanto riguardaEPA/RADEK PIETRUSZKA Il ministro della Salute polacco ...

RiccardoDeias : Le autorità sanitarie dell’Irlanda chiedono la sospensione del vaccino AstraZeneca. - lucafaccio : Covid, ultime notizie. AstraZeneca: l’Irlanda raccomanda la temporanea sospensione della somministrazione - alfamedeo : @acarta88 @mauroev @WRicciardi eppure non è difficile. apri google, cerchi irlanda coronavirus modello, leggi quant… - IrlandaOggi : In Irlanda del Nord seicentomila persone sono già state vaccinate contro il #Covid. Si tratta di quasi un terzo del… - Michell57544549 : RT @IrlandaOggi: Visti i ritardi nelle forniture dei #vaccini, in Irlanda qualcuno ha proposto di chiedere aiuto al Regno Unito. Oggi il pr… -