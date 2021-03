Coronavirus, il bollettino di oggi: 21.315 casi e 264 morti. In forte crescita ricoveri e terapie intensive. Il tasso di positività sale al 7,7% (Di domenica 14 marzo 2021) Sono 21.315 i nuovi casi Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in diminuzione rispetto ai 26.062 di ieri ma a fronte di 273.966 tamponi, circa 100mila meno di ieri. Il tasso di positività è in aumento al 7,78 per cento, ieri al 7. I decessi sono 264 (ieri 317) per un totale 102.145 vittime dall’inizio dell’epidemia. Continuano ad aumentare i ricoveri: 3.082 (+100) i degenti nelle terapie intensive con 243 ingressi del giorno, mentre i ricoverati ordinari sono 24.518 (+365). Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino di oggi del ministero della Salute, sono 531.266 (+11.205), 492.926 dei quali di trovano in isolamento domiciliare. I guariti sono 11.205 in più. La Regione con il maggio incremento di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 14 marzo 2021) Sono 21.315 i nuoviregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, in diminuzione rispetto ai 26.062 di ieri ma a fronte di 273.966 tamponi, circa 100mila meno di ieri. Ildiè in aumento al 7,78 per cento, ieri al 7. I decessi sono 264 (ieri 317) per un totale 102.145 vittime dall’inizio dell’epidemia. Continuano ad aumentare i: 3.082 (+100) i degenti nellecon 243 ingressi del giorno, mentre i ricoverati ordinari sono 24.518 (+365). Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce ildidel ministero della Salute, sono 531.266 (+11.205), 492.926 dei quali di trovano in isolamento domiciliare. I guariti sono 11.205 in più. La Regione con il maggio incremento di ...

