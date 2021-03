Coronavirus, il bollettino di oggi 14 marzo: i nuovi casi Covid regione per regione (Di domenica 14 marzo 2021) Il nuovo bollettino Covid del Ministero della Salute di oggi domenica 14 marzo 2021: nuovi casi, tamponi, ricoveri nei reparti ordinari e in terapia intensiva, guariti, morti, vaccinati. I dati da ... Leggi su today (Di domenica 14 marzo 2021) Il nuovodel Ministero della Salute didomenica 142021:, tamponi, ricoveri nei reparti ordinari e in terapia intensiva, guariti, morti, vaccinati. I dati da ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Covid Marche, oggi 616 contagi: bollettino 14 marzo, i dati Sono 616 i nuovi contagi di Coronavirus nelle Marche secondo i dati del bollettino di oggi, 14 marzo. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5.998 tamponi: 3.628 nel ...

Covid Toscana, oggi 1.305 contagi: dati bollettino 14 marzo Sono 1.305 i nuovi contagi di Coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 14 marzo, anticipato dal presidente della regione Eugenio Giani su Facebook. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.305 su 21.240 test di cui ...

Covid oggi, bollettino coronavirus 14 marzo. Dati e contagi nelle Marche il Resto del Carlino Bollettino Covid Ragusa, 522 positivi: dati dei Comuni Bollettino Covid Ragusa, 522 positivi: i dati dei Comuni di oggi 14 marzo 2021. Preoccupano i dati a Scicli, Ragusa, Vittoria e Santa Croce Camerina ...

Coronavirus in Veneto, in 24 ore 1.587 nuovi contagi e 8 vittime. In isolamento 35.006 cittadini Il bollettino I decessi sono stati 8, per un dato complessivo di 10.106 vittime, tra ospedali e case di riposo. Lo riferisce il bollettino della Regione. Le persone positive attualmente e in isolamento sono 35.006.

