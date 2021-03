Coronavirus | cambia mappa colori | domani 42 mln italiani in zona rossa

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Scompare il giallo dalla“a” dell'Italia nell'emergenza Covid. Darestano solo regioni “arancioni” e “rosse”, con l'unica eccezione della Sardegna che resta in“bianca”. Passano in areale Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento. Questi territori si aggiungono a Campania e Molise, che erano già nell'area con le massime restrizioni, per un totale dunque di 10 Regioni e una Provincia rosse dove vivono complessivamente circa 42 milioni di. Con le zone rosse resteranno a casa quindi anche milioni di studenti, compresi i più piccoli delle materne. Tutte le altre Regioni saranno in area arancione per gli effetti del decreto legge approvato il ...