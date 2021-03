Coronavirus, arriva la notizia sul vaccino AstraZeneca: la nota (Di domenica 14 marzo 2021) arriva la notizia tanto attesa sul vaccino contro il Coronavirus di AstraZeneca: di seguito vi riportiamo la nota ufficiale A distanza di un anno, il Coronavirus continua ad essere una minaccia per l’intero pianeta. Il virus, nato a cavallo tra il 2019 e il 2020 in Cina, si è diffuso presto in tutto il mondo, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 14 marzo 2021)latanto attesa sulcontro ildi: di seguito vi riportiamo laufficiale A distanza di un anno, ilcontinua ad essere una minaccia per l’intero pianeta. Il virus, nato a cavallo tra il 2019 e il 2020 in Cina, si è diffuso presto in tutto il mondo, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

MaxsoMagazine : Diminuiscono i contagi da Coronavirus in Italia: sono 21.315 rispetto ai 26.062 del giorno precedente. Il numero to… - GiulioCentemero : Dopo mesi di incapacità, finalmente arriva un piano vaccinale all’altezza di un grande Paese come l’Italia! ???? For… - news_mondo_h24 : Emergenza coronavirus in Italia: quando arriva il picco della terza ondata - zazoomblog : Emergenza coronavirus in Italia: quando arriva il picco della terza ondata - #Emergenza #coronavirus #Italia: - positanonews : #Copertina #Covid Coronavirus, dal comune di Agerola arriva la rettifica: “Nessuna festa di 18 anni” -