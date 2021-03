Coronavirus a Fiumicino, 247 positivi. Montino: ‘Zona rossa per tutta la regione da domani’ (Di domenica 14 marzo 2021) “Con 247 persone positive nella giornata di oggi, scendono di dieci rispetto a ieri i casi totali nel nostro territorio. E’ quanto si evince dai dati forniti dalla Asl Rm 3?. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “Gli uomini positivi, 125 in tutto, superano le donne, ferme a 122, – aggiunge – l’età media è di 40 anni e le località maggiormente colpite rimangono Isola sacra e Fiumicino (62% dei casi totali), Fregene e Maccarese (entrambi al 7%)”. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, 1.812 positivi: Roma sale a quota 900, i dati di oggi 14 marzo “Vi ricordo – prosegue Montino – che da domani, 15 marzo, il nostro Comune, come tutta la regione, entrerà in zona rossa. Questo significa, tra le altre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 14 marzo 2021) “Con 247 persone positive nella giornata di oggi, scendono di dieci rispetto a ieri i casi totali nel nostro territorio. E’ quanto si evince dai dati forniti dalla Asl Rm 3?. Lo dichiara il sindaco diEsterino. “Gli uomini, 125 in tutto, superano le donne, ferme a 122, – aggiunge – l’età media è di 40 anni e le località maggiormente colpite rimangono Isola sacra e(62% dei casi totali), Fregene e Maccarese (entrambi al 7%)”. Leggi anche:nel Lazio, 1.812: Roma sale a quota 900, i dati di oggi 14 marzo “Vi ricordo – prosegue– che da domani, 15 marzo, il nostro Comune, comela, entrerà in zona. Questo significa, tra le altre ...

Advertising

CorriereCitta : Coronavirus a Fiumicino, 247 positivi. Montino: ‘Zona rossa per tutta la regione da domani’ - LavoroLazio_com : Coronavirus, al via vaccinazioni a farmacisti presso hub di Fiumicino Sono partite questa mattina le vaccinazi... - ilfaroonline : Coronavirus, partite all’hub di Fiumicino le vaccinazioni ai farmacisti - tusciatimes : Coronavirus, al via le vaccinazioni a farmacisti presso Hub di Fiumicino - rep_roma : Coronavirus, Lazio zona rossa: a Roma i parchi restano aperti. Chiusi invece a Fiumicino [aggiornamento delle 14:43] -